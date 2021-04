Início da construção do elevador na Rua dos Ferreiros

No seguimento da empreitada de Requalificação de Arruamentos e Meios Mecânicos de Elevação, inserida no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Vila Real, vai ser necessário introduzir a partir do dia 14 de Abril de 2021, alguns condicionamentos ao nível do trânsito e do estacionamento no Bairro dos Ferreiros, de modo a ser possível a realização de trabalhos previstos na empreitada da construção do elevador no fundo do bairro.

Neste sentido, a entrada e saída dos veículos pesados no Bairro do Ferreiros será efetuado através da Rua Miguel Bombarda, sendo necessário introduzir os dois sentidos de circulação na Rua de Santa Marta e na Rua Sargento Pelotas para a circulação dos veículos pesados afetos à obra, sendo proibido o trânsito aos restantes automobilistas, exceto moradores sempre que for possível a sua circulação. A circulação só será permitida pela Rua do Prado, seguindo pela Rua do Corgo e saída pela Rua da Guia.

Assim alerta-se todos os utilizadores dessa via (peões e automobilistas) para dar especial atenção à sinalização rodoviária temporária e circularem com especial prudência enquanto durarem as obras.