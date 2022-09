Iniciou, no passado dia 7 de setembro, a Vindima 2022 na Adega de Mesão Frio, com a entrega de uvas brancas do 1º e 2º escalão.

O dia de abertura ficou marcado pela baixa afluência, esperando-se um maior afluxo ao longo da próxima semana. O período de vindimas irá perdurar até 28 de setembro, com a entrega de uvas tintas de vinhas selecionadas a iniciar na próxima sexta-feira, para os sócios contactados pela adega.