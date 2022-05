“Inovar para o sucesso” no Teatro de Vila Real com Cifrão

O Projeto Inovar para o Sucesso, que viu as suas atividades prolongadas até ao final do ano letivo, invadiu as instalações do Teatro de Vila Real, para dois dias (18 e 19 de maio) de aprendizagem mais relaxada e divertida.

Numa altura em que se regressa a uma relativa normalidade, e fruto de uma avaliação feita pelo Município em conjunto com as escolas da rede pública, foi desenvolvida uma série de atividades com o objetivo de oferecer aos alunos novas dinâmicas e contextos, com sessões dedicadas ao mindfulness, à sensibilização para a matemática, entre outras.

No dia 18 o Grande Auditório do Teatro foi anfitrião para o espetáculo Cifrão – Projeto de Orientação Vocacional e Profissional, orientado para alunos do 8ª e 9ª ano, com o intuito de lhes dar a conhecer as possibilidades de futuro, com menos ansiedade e mais confiança. No dia 19 foi Susana Félix a subir ao palco, com a sua Viagem para a Amizade, trazendo aos alunos do 1º ciclo temas tão atuais e importantes como a amizade, o bullying e a inclusão.

O vice-presidente Alexandre Favaios marcou presença nos eventos e aproveitou para agradecer toda a colaboração das escolas na operacionalização destas iniciativas, destacando que a pedagogia ultrapassa, hoje em dia, os limites da sala de aula, sendo importante que sejam usadas todas as ferramentas disponíveis para sensibilizar os alunos para as diversas temáticas e oportunidades, tornando-os no futuro adultos mais felizes, mais realizados e mais propensos a aceitar a diferença.