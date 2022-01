Inscrições abertas em Lamego para projeto Sénior + Ativo

As atividades do projeto municipal Sénior + Ativo, dirigido aos lamecenses com idade igual ou superior a 60 anos, regressam no próximo mês de fevereiro. Os interessados em fazer a sua inscrição, devem dirigir-se à junta de freguesia do local onde residem.

O projeto Sénior + Ativo tem como principal missão proporcionar à população sénior do concelho de Lamego a prática regular de atividade física, devidamente orientada, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e a elevação da autoestima.

Nesta edição, os grupos participantes vão ser mais reduzidos devido à situação pandémica. As atividades serão feitas em segurança, cumprindo as regras e recomendações da Direção-Geral da Saúde.

No âmbito deste programa regular, o Município de Lamego, em colaboração com as juntas de freguesia e as IPSS´s aderentes, organizará, até ao próximo mês de junho, aulas de ginástica, hidroginástica, boccia adaptado, atividades de promoção de inclusão social, workshops, caminhadas, entre outras iniciativas.

O projeto Sénior + Ativo foi distinguido com o Selo de Qualidade Sénior para Programas de Atividade Física.