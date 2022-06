Inscrições abertas para a 7ª Caminhada Noturna em Santa Marta de Penaguião

Estão abertas até dia 04 de Julho, as inscrições para a 7ª Caminhada Noturna. Organizada mais uma vez pelo Município de Santa Marta de Penaguião, venha percorrer o antigo caminho até à “Romaria mais alta de Portugal”, à Senhora da Serra, no Marão.

Junto ao Santuário do Viso, e em ambiente de pura festa, inicie a noite. No topo da Serra do Marão desfrute de uma paisagem que se transforma ao nascer do sol; desça a serra e termine a jornada com um pequeno-almoço servido com o já tão conhecido café no pote.