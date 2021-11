Inspira leva ao Douro o canto da “Cotovia Arisca”

Cotovia Arisca vem ao Douro para sessão de “voo” dupla: “lugar único, de paisagens e vivências que fizeram germinar no povo tantas melodias e sonoridades especiais”, sublinham os artistas.

No dia 6 de novembro, sábado, às 11h30, os Cotovia Arisca vão criar no Museu do Douro, no Peso da Régua, uma ambiência peculiar, plena de intimismo, na evocação de algumas das mais belas melodias do Cancioneiro Tradicional Português.

Durante a tarde, João Ferreira Martins e a fadista famalicense Patrícia Costa, seguem viagem até Sabrosa onde, às 19h00, apresentam na Biblioteca Municipal local o seu concerto, que se traduz na fusão da sonoridade dolente da sanfona com a cor vibrante da voz humana.

Este é um dos muitos espetáculos inseridos no “Inspira – Douro, Cultura e Património”, um projeto para promover o território duriense com um conjunto alargado de ações de animação cultural. O “Inspira – Douro, Cultura & Património” é um projeto de programação em rede que junta a Fundação Museu do Douro, no Peso da Régua, Fundação Côa Parque, em Vila Nova de Foz Côa, e o município de São João da Pesqueira através do Museu do Vinho.

As ações começaram em julho e prolongam-se até dezembro, num total de 70 espetáculos, por 10 municípios da região e distribuídos por 16 locais. Estão, também, a ser produzidos videoclips em sete miradouros para servirem de cartão de visita.