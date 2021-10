Instalação dos Órgãos do Município de Vila Real marcada para domingo

No próximo domingo, pelas 18 horas, vai ter lugar, no no Grande Auditório do Teatro de Vila Real, o ato de instalação dos Órgãos do Município, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, resultante do ato eleitoral do passado dia 26 de setembro.

Tomarão posse, como deputados da Assembleia Municipal, pelo PS: João Gaspar, Carla Martins, Henrique Morgado, Rodrigo Sá, André Abraão, Ana Daniela, Gilberto Igrejas, Nuno Lopes, Maria Fátima, Fernando Lopes, José Monteiro Santos, Olga Cardoso e Octávio Salgueiro; pelo PSD/CDS-PP: Maria João Monteiro, Joana Rapazote, Pedro Seixas Miranda, José Augusto Rebelo, Aline Sousa Vaz, Hugo Afonso e Carla Mourão; pelo CHEGA, Helena Fraga.

Na mesma sessão, tomarão posse os vereadores da Câmara Municipal de Vila Real. Pelo PS: Ruis Santos (presidente), Alexandre Favaios, Mara Minhava, Adriano Sousa e Carlos Silva; pelo PSD: Luís Tão e Nataniel Araújo.