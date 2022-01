Instalações sanitárias do Centro de Saúde de Ribeira de Pena intervencionadas pela autarquia

O Município de Ribeira de Pena está a levar a cabo obras nas instalações do Centro de Saúde de Ribeira de Pena.

Há muitos anos em falta, mas nunca antes resolvida, a necessidade de se construírem instalações sanitárias adaptadas às pessoas de mobilidade reduzida era uma exigência para melhor se poder servir os utentes que se deslocam ao centro de saúde. Esta obra vê, assim, a sua concretização, em conjunto com a construção de uma secção de vestiários, igualmente necessária para uma melhor organização do espaço.

Construídas na década de 70 do século XX, as instalações do Centro de Saúde de Ribeira de Pena estão, desde 2021, sob a tutela do Município e, nesse sentido, o cuidado com este equipamento é agora um dever que a Câmara Municipal assume com elevado sentido de responsabilidade.

Ao longo dos últimos meses, o Município tem vindo a intervencionar amplamente neste espaço. Queremos garantir que Ribeira de Pena tem um efetivo salto qualitativo na otimização das instalações de saúde e, com isso, contribuir significativamente para melhor receber os utentes e dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde que escolherem Ribeira de Pena para exercer a sua atividade.