Instalados os novos Órgãos Autárquicos para o mandato 2021/2025 em Sabrosa

Decorreu na passada sexta-feira, 15 de outubro, no Auditório Municipal de Sabrosa, a Sessão Pública de Instalação dos novos Órgãos Autárquicos para o mandato 2021/2025 no concelho de Sabrosa.

A cerimónia iniciou-se com a tomada de posse dos novos elementos da assembleia municipal, seguida da tomada de posse do novo executivo municipal, presidido pela nova Presidente da Câmara Municipal, Helena Lapa, que, na sua intervenção, sublinhou o facto de se estar “a fazer história no concelho e no distrito com a tomada de posse da primeira mulher presidente de câmara”, sendo esta uma “mudança de paradigma e que abre portas para a participação das mulheres num modelo muito direcionado para o masculino”. No momento, frisou ainda que espera “por parte de todos os elementos do novo executivo um mandato profícuo, de colaboração, discussão de ideias e projetos, mas, acima de tudo, em defesa do bem comum e para o qual o povo do concelho de Sabrosa nos elegeu”.

No final da cerimónia foi servido um porto de honra a todos os presentes.