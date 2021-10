Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas equipa primeiro grifo com GPS na Europa

Nos últimos dois meses deram entrada em vários Centros de Recuperação, de norte a sul do país, diversos exemplares de quatro espécies de abutres.

No Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, foram entregues diversos grifos, um abutre-preto e um britango. No Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens, situado em Gouveia e gerido pela Associação Aldeia, entre vários abutres é destacar a entrada de um grifo-de-rüppell, recolhido em Vouzela, uma espécie africana que tem vindo a aumentar em número na Europa, ainda que seja extremamente rara.

Essa afluência de aves, sobretudo juvenis nascidos no presente ano, é normal e típica deste período do ano. Na maioria dos casos corresponde a indivíduos da população que dispersam para locais com pouco alimento. As aves chegam em estado de desnutrição, por vezes caquéticas, sem que estejam associadas outras patologias. Em geral, feita a sua recuperação física, estão prontas a ser devolvidas à liberdade,

Por proposta dos Centros de Recuperação citados, numa organização conjunta coordenada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pela Vulture Conservation Foundation, o grifo-de-rüppell, um abutre-preto e alguns grifos foram libertados no Parque Natural do Douro Internacional, no local de Santo André das Arribas, Almofala, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no passado dia 25 de outubro.

O Parque Natural do Douro Internacional alberga populações nidificantes de três espécies de abutres e tem um habitat propício a estas espécies necrófagas, já que quer na vertente portuguesa, quer na espanhola existe bastante alimento, nomeadamente fornecido através de campos de alimentação de aves necrófagas.

O britango, que esteve em recuperação cerca de um mês no Hospital Veterinário da UTAD e no Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação Animal, em Felgar, foi libertado no dia 26 de outubro, na zona de Cáceres, num local importante para esta espécie, junto da única população invernante desta espécie na Península Ibérica, sendo esta ação realizada em articulação com os Servicios de Conservación de la Naturaleza da Junta de Extremadura.

Todas as aves serão equipadas com emissores GPS, fornecidos pela Vulture Conservation Foundation, para seguir em detalhe os seus movimentos.

Este será o primeiro grifo-de-rüppell equipado com um emissor em toda a Europa. Embora várias dezenas de indivíduos desta espécie sejam referenciados todos os anos, em número crescente, ainda não é conhecido qualquer caso de reprodução no continente europeu, embora alguns indivíduos tenham emparelhado com grifos.