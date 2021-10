Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas promove “ciência à sexta” com Domingos Lopes

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas convida para a XXIII conferência “ciência à sexta” em modo digital, sobre o tema “A Floresta Portuguesa: Contributos para a quantificação das dinâmicas de fixação de carbono”, que será proferida pelo Professor Doutor Domingos Lopes, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (*), sexta-feira 29 de outubro de 2021, com início às 14h30m e com a duração de uma hora, incluindo espaço para debate de ideias.

Esta iniciativa enquadra-se no ciclo de conferências “ciência à sexta” em que o ICNF, no âmbito da sua missão, convida as academias a abordarem temas relacionados com a conservação da natureza e das florestas, visando a utilização sustentável, a valorização, a fruição e o reconhecimento público do património natural, nobre tarefa que tem de contar com todos!