Intenção de candidatura de Vila Real a Cidade Europeia da Cultura aprovada por unanimidade

O Teatro Municipal de Vila Real acolheu, no passado dia 18, a segunda reunião da Sessão de Instalação da Assembleia Municipal, em que foi eleita, por maioria, a lista única candidata à mesa da Assembleia Municipal, composta por Fátima Mouriz, Henrique Morgado e João Gaspar. “Pretendemos que esta Assembleia seja transparente, tolerante e democrática. Todos nós temos um denominador comum, Vila Real e o seu povo”, referiu o presidente, João Gaspar, aproveitando para dar as boas-vindas aos novos elementos.

Terminada este primeiro momento, teve início a sessão extraordinária, composta por um ponto na ordem do dia relativo à intenção de candidatura a Cidade Europeia da Cultura de Vila Real, que foi aprovado por unanimidade.

Após a apresentação do ponto, Joana Rapazote, da bancada do CDS, questionou alguns aspetos, nomeadamente a apresentação desta intenção de candidatura perto do final do prazo e o estado em que se encontra o próprio dossier. “Nesta sessão, falamos de um ponto de extrema importância para Vila Real, a intenção de candidatura da Cidade Europeia da Cultura, em 2027. No CDS, consideramos que é necessário que isto seja bem feito, para ser bem sucedido. É isso que pretendemos e para que aconteça é necessário o envolvimento dos intervenientes desde cedo”, frisou a deputada, referindo que solicitou a apresentação do dossier em Assembleia Municipal para avaliação do mesmo.

Por sua vez, a bancada do PSD, através dos deputados Pedro Seixas e Alina Vaz, questionou o executivo municipal relativamente ao conteúdo da candidatura, nomeadamente no que diz respeito aos diversos promotores, consultores e se a Universidade de Trás-os-Montes (UTAD) está envolvida.

Mara Minhava, respondeu que a universidade está envolvida, que os agentes de cultura locais estão envolvidos (universidade, teatros, bandas, coletividades, etc.), acrescentando que a candidatura “está em preparação” e que será apresentada em momento oportuno.

