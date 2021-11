Internos do CHTMAD conquistam 2º prémio nas Olimpíadas de Pediatria

Os internos do Serviço de Pediatria e Neonatologia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) conquistaram o 2º PRÉMIO nas Olimpíadas de Pediatria, evento integrado na CMIN SUMMIT`21, que se realizou de 13 a 15 de outubro, no Porto.

A equipa do CHTMAD, constituída pelos internos Miguel Bernardo, Susana Teixeira, Carolina Quintela, Joana Oliveira e Joana Silva, competiu com internos de 12 HOSPITAIS DO NORTE. O objetivo consistia na resolução de 11 casos clínicos padronizados. Quem demostrasse o melhor raciocínio clínico na construção das histórias clínicas, conquistava os prémios.

Os prémios foram distribuídos da seguinte maneira: 1º prémio para o Hospital de Braga, 2º prémio para o CHTMAD e terceiro prémio para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/ Espinho.

