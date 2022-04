Grandioso momento de fé com a interpretação do “Auto da Paixão” realizado no coração da vila de Salto, em Montalegre.

Uma encenação teatral que reuniu perto de meia centena de figurantes perante centenas de pessoas que não arredaram pé ao longo das duas horas do espetáculo.

Um evento, organizado pela paróquia de Salto, que marca a semana santa do concelho de Montalegre.