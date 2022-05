Intervenção comunitária em Lamego fomenta partilha de saberes

Tendo como base as premissas da diversidade cultural e da tolerância, o projeto “CASA” promove diversos encontros de partilha de saberes entre os moradores de habitação social da Quinta de Santo António, em Lamego.

A heterogeneidade étnica constitui muitas vezes um obstáculo à integração social. As sessões desenvolvidas nos últimos meses pretendem valorizar a identidade cultural da comunidade que vive neste bairro para reforçar a sua coesão social, garantindo a coexistência entre várias culturas.

Através de um processo colaborativo e criativo, os habitantes da Quinta de Santo António conheceram, durante os últimos encontros, os melhores tratamentos naturais para o cabelo e para o corpo, de modo a elevar a sua auto-estima. Ações muito animadas que enriqueceram os tempos livres com a partilha de diferentes ideias e saberes.



Aprovado no âmbito do programa nacional “Bairros Saudáveis”, a Santa Casa da Misericórdia de Lamego e a Obra Kolping de Portugal atuam no Bairro da Quinta de Santo António com o objetivo de envolver e tornar os moradores agentes ativos de transformação positiva, individual e coletiva.