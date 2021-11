Investigação inovadora sobre Cibersegurança confere prémio a recém-doutorado da UTAD

Nuno Mateus Coelho, que concluiu recentemente o Doutoramento em Informática na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), venceu o prémio Inncyber Innovation Award, na categoria de Pesquisadores/Doutorados. Este prémio é atribuído anualmente pelo Inncyber Innovation Hub a teses de Doutoramento concluídas nas áreas estratégicas de transformação digital, cibersegurança e ciberdefesa, contando como parceiros com a Altice, EDP, Premivalor e PWC. O anúncio do prémio foi feito durante a conferência internacional «Cybersecurity & Cyberdefense as Critical Areas for promoting stability and economic growth», realizada em Sintra na Academia da Força Aérea.

Com uma proposta inovadora que quer mudar o panorama atual dos Sistemas Operativos, Nuno Mateus Coelho defende que todos os sistemas operativos possuam um Modo Paranoico que eleve a segurança do utilizador, de forma muito similar ao Modo de Segurança de um computador. A metodologia foi proposta pela tese de Doutoramento em Informática de Nuno Mateus-Coelho, intitulada “Paranoid Operating System Methodology for Anonymous and Secure Web Browsing”, classificada pelo júri com a nota máxima de Muito Bom com Distinção. Orientada por Benjamim Fonseca (UTAD) e com coorientação de António Castro (do ISEP), esta investigação já foi testada em diversos sistemas operativos com sucesso, estando os seus resultados disponíveis em várias publicações científicas.

Fonte: UTAD