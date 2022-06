Investigadora da UTAD distinguida internacionalmente

Catarina Vinhas Jota Baptista, investigadora do CITAB (Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), foi distinguida pela European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians com o prémio internacional Rudolph Ippen Young Scientist Award 2022.

Este prémio, que recebeu o nome de Rudolf Ippen, pioneiro na área científica das patologias de animais selvagens, destina-se a veterinários em início de carreira com contribuições significativas para a produção de conhecimento ao nível da ciência veterinária de animais silvestres, medicina da conservação ou medicina de animais de zoo. A escolha do vencedor depende da qualidade da investigação e das publicações, da relevância internacional do trabalho, do potencial de contribuição inovadora para a área de estudo, entre outros, sendo este prémio um dos maiores reconhecimentos concedidos a médicos veterinários de fauna selvagem em início de carreira.

A jovem investigadora da UTAD, que é também bolseira de doutoramento da FCT, desenvolve os seus estudos sobre o papel dos micro e macromamíferos como sentinelas para a saúde ambiental e a ecotoxicologia, tendo como orientadora Paula A. Oliveira (CITAB-UTAD) e contando com a coorientação de Fernanda Seixas (CECAV-UTAD) e de José M. Gonzalo-Orden (da IBIOMED, Universidad de León, Espanha). Recentemente publicou o livro “Wildlife Research for a Healthier Future” em co-autoria com os seus orientadores e é frequentemente convidada para a disciplina opcional de Medicina de Animais Silvestres e da Conservação da FMV-ULisboa, instituição onde concluiu o seu Mestrado Integrado.