Investigadoras da UTAD combatem a pandemia no feminino

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro assinalou o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência destacando o trabalho desenvolvido por um conjunto de mulheres no combate à pandemia de Covid-19. Até ao passado mês de janeiro, esta equipa de 11 mulheres só efetuava a parte laboratorial, todavia, ao verificar as lacunas ao nível dos testes PCR prescritos pela linha SNS 24, completaram o procedimento desde a colheita até à parte laboratorial. Foi também apresentado um biossensor, que vem revolucionar a deteção do vírus, desenvolvido no âmbito de outro processo de autenticidade de vinhos.