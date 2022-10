Investigadores da UTAD mantêm-se na ‘World’s Top 2% Scientists list’

Há uma dezena de investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) na edição de 2022 do ‘World’s Top 2% Scientists list’.

Os nomes de Paulo Fernandes (Floresta), Jaime Sampaio (Ciências do Desporto), Fernando Pacheco (Engenharia do Ambiente), Hélder Fraga (Agronomia e Agricultura), Eduardo Rosa (Ciência Alimentar), Richard Bennett (Biologia Vegetal e Botânica), João Santos (Meteorologia e Ciências Atmosféricas), Alice Vilela (Biotecnologia), Amélia Silva (Farmacologia e Farmácia) e Luís Cardoso (Micologia e Parasitologia) voltam a figurar no ranking dos cientistas mais citados a nível mundial.

Coordenada por John Ioannidis, da Universidade de Stanford (EUA), a última atualização da ‘World’s Top 2% Scientists list’ compila os indicadores de citações em todos os domínios científicos de mais de 180 mil investigadores.

Este ranking contempla uma seleção dos investigadores cujo trabalho se destacou no último ano, segundo os indicadores calculados a partir da base de dados SCOPUS. A informação está distribuída em duas tabelas: uma que tem como referência o impacto ao longo do último ano e outra que considera o impacto ao longo da carreira. Nesta última listagem, repetem-se os nomes dos investigadores Paulo Fernandes, Eduardo Rosa, Richard Bennett, Fernando Pacheco e inclui-se o da investigadora Verónica Bermudez (Energia).