Investimento de 1,2 milhões de euros no Museu de Lamego e no Convento de Santo António de Ferreirim

A Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, deslocaram-se a Lamego, no dia 20 de novembro, para participar na cerimónia de assinatura dos contratos interadministrativos de cooperação para a intervenção prevista no Museu de Lamego, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No total, será alocada uma verba superior a 1,2 milhões de euros para a requalificação e colocação de internet “wi-fi” no Museu de Lamego e no Convento de Santo António de Ferreirim, que integra a Rede de Monumentos do Vale do Varosa.

Estes espaços estão entre os museus, monumentos e palácios identificados como de intervenção prioritária no âmbito das verbas do PRR. As intervenções têm início no primeiro trimestre de 2023.

No discurso que proferiu na cerimónia de assinatura dos contratos interadministrativos de cooperação, Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Lamego, sublinhou que “tem sido notável o trabalho de requalificação realizado em Lamego nas últimas duas décadas com vista à vivenciação dos seus espaços patrimoniais e para aproveitamento turístico. Embora o PRR tenha sido feito sem grande auscultação às entidades regionais e aos municípios, acreditamos que os projetos previstos são os melhores e os valores vão ser corretamente aplicados”.

O autarca acrescentou, no entanto, que o património local tem ainda “algumas lacunas” que poderão ser valorizados no âmbito do PRR ou do próximo quadro comunitário, solicitando, por isso, que sejam contempladas no futuro as requalificações da Igreja de Santa Cruz, da Capela de Nossa Senhora dos Meninos, da Capela da Esperança e do Santuário e Mata dos Remédios.

No Museu de Lamego, a intervenção prevista compreenderá a renovação das condições infraestruturais, com a reabilitação de coberturas e fachadas, instalação de sistema de climatização e revisão de equipamentos elétricos, telecomunicações e segurança, arranjos exteriores e melhoria efetiva das condições de acessibilidade de todo o equipamento, além da instalação da rede wifi.