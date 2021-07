Investimento de 3.3 milhões de euros para melhorar ETAR’s de Mesão Frio e Santa Marta

Foi assinado ontem, em Santa Marta de Penaguião, o ato de consignação que prevê a realização de três operações, no concelho de Mesão Frio, pela Águas do Interior Norte (ADIN), e que incluem a substituição da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), no lugar da Banduja e na eliminação de seis fossas séticas, em Mesão Frio, Vila Verde, Vale Moreira e de três fossas séticas no lugar da Rede, bem como, na substituição de quatro Estações Elevatórias de Águas Residuais, com encaminhamento para as ETAR’s da Águas do Norte. O investimento de 3,3 milhões de euros, realizado pela ADIN compreende, ainda, a realização de quatro operações no concelho de Santa Marta de Penaguião.

As novas ETARS visam substituir as existentes, que já apresentam um elevado grau de degradação, não cumprindo os seus objetivos de efetuar o tratamento das águas residuais, perante a exigência do cumprimento das atuais licenças de descarga impostas às entidades gestoras.

O concurso público para execução das intervenções foi adjudicado pelo valor de 3.351.794,96 euros, sendo o prazo para a execução das obras de 450 dias.