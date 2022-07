Investimentos da Águas do Norte no município de Celorico de Basto

A Águas do Norte vai iniciar a empreitada para a instalação de uma rede de saneamento de águas residuais no Município de Celorico Basto, na sequência da adjudicação da mesma à empresa Boaventura & Boaventura S.A.. O investimento, no valor de cerca de 1,9 milhões de euros, tem o prazo de execução de 455 dias.

Com a execução desta infraestrutura, numa extensão de cerca de 13 km, incluindo a construção de uma estação elevatória, será disponibilizado a mais 254 edifícios deste Município a possibilidade de usufruir de um adequado serviço público de saneamento de águas residuais, o que permitirá uma melhoria significativa da sua qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

Os trabalhos a executar, no âmbito Parceria do Sistema de Águas da Região do Noroeste, estão abrangidos pela candidatura apresentada ao abrigo do aviso n.º5/REACT – EU/2021-FEDER – Apoio à transição climática – investimentos em infraestruturas de saneamento de águas residuais em sistemas de baixa, sendo esta empreitada cofinanciada no âmbito da candidatura POCI-07-62H1-FEDER-181416, com o valor do apoio comunitário aprovado igual a 1,6 milhões de euros.

A Águas do Norte iniciou a atividade a 30 de junho de 2015 e, enquanto entidade concessionária do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Norte de Portugal, é responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água para consumo público e pela recolha, tratamento e rejeição de efluentes domésticos, urbanos e industriais e de efluentes provenientes de fossas séticas.

Assume ainda a exploração e gestão do sistema de águas da região do Noroeste, reunindo numa única entidade gestora, os serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais em “alta” (prestados aos Municípios) e em “baixa” (prestados aos utilizadores finais, os munícipes), de forma regular, contínua e eficiente.

GC AN