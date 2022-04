Concluída obra de 5,8 milhões de euros na reabilitação da Linha do Douro entre Pinhão e Tua

A Infraestruturas de Portugal concluiu os trabalhos de requalificação de via num troço da Linha do Douro com cerca de 12,5 quilómetros, entre as estações de Pinhão e de Tua.

Com a concretização desta intervenção são reforçados os níveis de serviço, operação e segurança ferroviária na Linha do Douro, garantindo uma infraestrutura com melhores condições de conforto aos utilizadores do transporte ferroviário de passageiros.

Envolvendo um investimento de 5,8 milhões de euros, a empreitada consistiu na beneficiação da superestrutura de via entre os quilómetros 127,059 a 139,5, da Linha do Douro, um troço que serve diretamente os concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães.

Foram realizados trabalhos de substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco e de substituição de carril, empregando carril de barra longa soldada.

A obra foi desenvolvida no âmbito do Plano de Reabilitação da Linha do Douro que a IP tem em curso e cuja execução é desenvolvida de forma faseada, estando já concluída a intervenção no troço Caíde-Marco, uma obra concretizada no âmbito do Ferrovia 2020.