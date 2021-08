IP inicia modernização dos sistemas de sinalização no troço Caíde – Marco de Canaveses da Linha do Douro

A Infraestruturas de Portugal (IP) publicou no dia 9 de agosto em Diário da República, o concurso público denominado Linha do Douro – Caíde – Marco – Edifícios – Salas Técnicas de Sinalização.

Esta empreitada agora a concurso tem um preço base de 1,6 milhões de euros e um prazo de execução de um ano.

A implementação de sinalização eletrónica no troço Caíde-Marco de Canaveses estava prevista realizar em simultâneo com a do troço Marco de Canaveses-Régua. O lançamento desta empreitada, de forma separada, tem como objetivo antecipar a modernização dos sistemas de sinalização que equipam o troço Caíde-Marco de Canaveses, sendo que posteriormente irá avançar a intervenção a realizar no troço entre Marco de Canaveses e Régua, cuja obra de eletrificação será lançada até final do corrente ano.

A empreitada compreende, entre outros, a execução dos seguintes trabalhos:

– Construção de novos edifícios técnicos necessários para implementação da sinalização eletrónica;

– Fornecimento e montagem de transformadores de alimentação elétrica e cabos dos equipamentos telecomandados de catenária;

– Instalação de Torres GSM-R.

Decorre agora a fase de entrega de propostas ao concurso.