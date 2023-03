IPDJ abre candidaturas para programa de Ocupação dos Tempos Livres

Encontram-se abertas as candidaturas ao Programa OTL – Ocupação de Tempos Livres 2023, nas modalidades de Curta Duração e Longa Duração, conforme Portaria nº 205/2013 de 19 de junho, de acordo com o seguinte:

Modalidade OTL Curta Duração:

A apresentação de candidaturas para realização de projetos por Entidades ou Jovens Promotores para a Curta Duração decorre de 10 março até 14 de abril 2023, para projetos a realizar de 07 de junho a 12 de setembro 2023.

Os projetos deverão apresentar a duração mínima de 5 dias e máxima de 10 dias.

Podem apresentar candidaturas à modalidade de Curta Duração:

– Jovens Monitores – com idade entre 18 e 30 anos, com formação na área do projeto que apresentam, e em parceria com uma das entidades a seguir referidas;

– Entidades: Associações Juvenis inscritas no RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem, Clubes Desportivos, Associações de Modalidades e Federações Desportivas, ONG – Organizações Não-Governamentais, IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia ou outras entidades privadas sem fins lucrativos.

Esta modalidade tem como áreas prioritárias para 2023 (por ordem de prioridade): 1 – Direitos Humanos; 2 – Cidadania; 3 – Combate à Exclusão Social; 4 – Associativismo.

Modalidade OTL Longa Duração:

A apresentação de candidaturas para realização de projetos por Entidades ou Jovens Promotores a esta modalidade, decorre até 30 de setembro de 2023, devendo os mesmos ser apresentados até 30 dias úteis antes do seu início.

Os projetos OTL de Longa Duração, decorrerão entre 1 de abril e 30 de novembro de 2023.

Podem apresentar candidaturas, à modalidade de Longa Duração:

– Jovens Dinamizadores – com idade entre 18 e 30 anos, que não estejam a receber qualquer prestação de proteção no desemprego, que queiram criar um projeto e desenvolvê-lo em parceria com uma das entidades a seguir referidas;

– Entidades – Associações Juvenis inscritas no RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem, Clubes Desportivos, Associações de Modalidades e Federações Desportivas, ONG – Organizações Não-Governamentais, IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias e Mutualidades, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia ou outras entidades privadas sem fins lucrativos.

As candidaturas serão avaliadas de acordo com os seguintes Critérios: 1 – Duração do projeto (diária e total); 2 – Relevância do projeto para a comunidade local.

Ambas as candidaturas são efetuadas através da plataforma dos programas do IPDJ em https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/otl/

Para mais informações poderão consultar o nosso site www.ipdj.gov.pt ou contactar qualquer um dos Serviços Regionais do IPDJ, IP.