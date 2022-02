IPDJ de Vila Real conta com iniciativa de capacitação digital para adultos

O Instituto Português do Desporto e Juventude – Serviço de Vila Real, dispõe de um Centro “Eu Sou Digital” que está à tua espera.

O Programa “Eu Sou Digital” tem o objetivo de promover a capacitação digital de 1.000.000 de adultos em Portugal até ao final de 2023 através do desenvolvimento de uma rede de mais de 30.000 voluntários apoiados em mais 1.500 espaços a nível nacional. Destina-se a todos os portugueses que nunca usaram a internet, em particular os adultos acimados 45 anos que pretendam adquirir competências digitais básicas essenciais ao dia-dia permitindo uma melhor adaptação às novas realidades de emprego que dependam do acesso à internet, combater o isolamento através de ferramentas digitais de comunicação, tais como aprender a usar o email e outras ferramentas de comunicação, pesquisar na internet e usar as redes sociais, assim como os aspetos essenciais da utilização da internet em segurança.

Em sessões gratuitas de 2 horas, por cada um dos módulos, os alunos irão aprender a navegar na internet, procurar informação online e criar a sua identidade digital.

As sessões são gratuitas (apenas é necessário fazer uma pré-inscrição), são presenciais com acompanhamento “passo a passo” por um mentor e com direito a certificado de formação.

Para mais informações e inscrições, contacta-nos através de: 259309640.

Instituto Português do Desporto e Juventude – Rua Dr. Manuel Cardona – 5000-558 Vila Real