IPDJ lança programa de voluntariado “Gerações em Rede”

No âmbito do “Plano de Ação para a Transição Digital”, implementado pelo Governo, o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) abre candidaturas a entidades que pretendam organizar projetos de Voluntariado de longa duração, ao abrigo do Programa Agora Nós – «Gerações em Rede».

Estas candidaturas estarão em aberto até ao dia 10 de março de 2023 e visam envolver entidades da sociedade civil no objetivo nacional de diminuir a infoexclusão digital da população adulta residente em Portugal, contribuindo para a inclusão e a diminuição do seu isolamento social.

São entidades elegíveis:

Associações de Jovens;

Associações de Estudantes;

Associações de Pais;

Clubes Desportivos (associações);

Outras entidades privadas sem fins lucrativos.

Em simultâneo, estarão também abertas as candidaturas para jovens voluntários, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, que pretendam desenvolver estas ações, ao abrigo do projeto

EU SOU DIGITAL, que irá beneficiar os adultos/as residentes em Portugal que pretendam obter capacitação básica para acesso à internet.

As candidaturas para ambas as ações, são efetuadas através da plataforma dos programas do IPDJ com acesso em www.programasjuventude.ipdj.gov.pt

Para mais informações, contactar qualquer um dos Serviços da D. R. Norte do IPDJ, ou consultar o site do IPDJ.

GCPD