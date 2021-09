IV Meia Maratona de Vila Real integra caminhada de 5 km

A IV Meia Maratona de Vila Real regressa no próximo dia 12 de setembro, após a ausência provocada pelas restrições da pandemia de Covid-19, e incluiu uma caminhada de 5 km.

Assim, no próximo domingo, as ruas da cidade vão acolher a corrida “Meia Maratona” de 21,1 Km; a “Mini Maratona” de sete quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros para todos que queira participar. As inscrições podem ser feitas através do site oficial.

A partida está marcada para as 10h00, na Avenida Carvalho Araújo, e as inscrições podem ser efetuadas até dia 11, todavia, a organização aconselha os atletas que a efetuem o quanto antes.

A IV Meia Maratona de Vila Real está a cargo da Associação de Atletismo de Vila Real, em coorganização com a Câmara Municipal de Vila Real, sendo promovida pela EXCELLUS Lda.