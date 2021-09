IV Meia Maratona de Vila Real vem “saciar” sede de provas dos atletas

A IV Meia Maratona de Vila Real volta às agendas de todos os atletas interessados, no próximo dia 12 de setembro, após a ausência provocada pelas restrições da pandemia de Covid-19.

Assim, no próximo domingo, dia 12, as ruas da cidade vila-realense vão acolher a corrida “Meia Maratona” de 21,1 Km; a “Mini Maratona” de sete quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros para todos que queira participar.

Carlos Valente, atleta que apadrinha estas provas, realçou a sua felicidade pelo regresso desta prova, uma vez que os atletas estão com sede” para regressar à estrada. “Vila Real tem o privilégio de ter a primeira prova de estrada. A nossa cidade está cada vez está melhor, dado que, agora, com a novas ruas, tem melhores condições para praticar a nossa modalidade”, referiu.

Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, destacou a importância que este evento desportivo tem vindo a assumir nos últimos anos, tornando-se “numa prova incontornável do panorama do atletismo regional e nacional”.

Já Francisco Rocha, presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, relembrou que a Meia Maratona marca “mais um passo no regresso à normalidade”, dado que, no próximo dia 12, será tomada a decisão relativamente à obrigatoriedade do uso de máscara na via pública. “Se, eventualmente, a decisão de ser obrigatório o uso de máscara recair nesse dia, é mais uma razão para que a nossa cidade e o nosso concelho estejam a assinalar mais um passo em direção à normalidade”, reforçou.

Recorde-se que esta é uma prova única pelas características do território, o que a torna muito exigente em termos técnicos mas que, simultaneamente, lhe confere um fator diferenciador e um atrativo acrescido quando comparada com outras competições do género que se realizam no país.

A partida está marcada para as 10h00, na Avenida Carvalho Araújo, e as inscrições podem ser efetuadas até dia 11, todavia, a organização aconselha os atletas que a efetuem o quanto antes.

A IV Meia Maratona de Vila Real está a cargo da Associação de Atletismo de Vila Real, em coorganização com a Câmara Municipal de Vila Real, sendo promovida pela EXCELLUS Lda.