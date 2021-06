IX Torneio de Ténis de S. Pedro realiza-se nos dias 12 e 13 de junho

O IX Torneio de Ténis de S. Pedro realiza-se, em Vila Real, nos dias 12 e 13 de junho. A competição vai ser disputada nos Courts de Ténis do Aeródromo.

As inscrições estão abertas até ao dia 10 de junho às 21 horas e podem ser feitas por email ou através do preenchimento de um formulário disponibilizado na página de Facebook e site do Clube de Ténis de Vila Real.

Sócios e alunos do CTVR pagam 10 euros, restantes atletas pagam 15 euros. O sorteio dos encontros realiza-se às 21h30, do dia 10 de junho na sede do Clube de Ténis de Vila Real.

Mais informações em: https://www.tietennis.com/clubetenisvilareal