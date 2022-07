Já arrancou a Semana Promocional da “XXII Edição Feira do Linho” no Posto de Turismo do Alto Tâmega

O Posto de Turismo do Alto Tâmega (PTAT), em Parceria com o Município de Ribeira de Pena, encontra-se a promover a “XXII edição da Feira do Linho” de Ribeira de Pena, que decorrerá nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2022.

Entre os dias 25 e 31 de julho os visitantes do PTAT poderão consultar os materiais promocionais do evento, receber informação sobre a atividade da tecelagem e a sua importância no desenvolvimento da região, bem como observar as peças em linho que se encontram em exposição.

Se ficou interessado em saber um pouco mais sobre este evento, fica aqui o nosso convite para passar pelas instalações do Posto de Turismo do Alto Tâmega, sitas na Alameda do Tabolado – Chaves.

Venha visitar-nos. Teremos todo o gosto em recebê-lo!

GC CIMAT