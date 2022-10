Já é possível carimbar o Passaporte Douro no Posto de Turismo de Mesão Frio

A partir de agora, quem visitar Mesão Frio com o Passaporte Douro, poderá carimbar a sua visita aos quatro pontos de interesse do Concelho num só local. No exterior do edifício do Posto de Turismo de Mesão Frio passa a ser possível carimbar o passaporte a qualquer dia e a qualquer hora.

Com esta ação, pretende-se dar acesso aos carimbos a todas as pessoas que visitam Mesão Frio fora do horário de funcionamento dos espaços fechados, como é o caso do Centro Interpretativo do Barco Rabelo, que a partir do dia 17 de outubro retoma o seu horário de inverno e que ao fim de semana passará a estar encerrado.

Relembre-se que os locais assinalados como pontos de interesse no Passaporte Douro são o Centro Interpretativo do Barco Rabelo, o Miradouro do Imaginário, o Miradouro de São Silvestre e o Claustro do Convento dos Franciscanos de Varatojo.Apela-se a todos os utilizadores para que sigam as instruções afixadas no local e para que utilizem corretamente os carimbos, salvaguardando um bem que é de todos.

O Passaporte Douro encontra-se disponível para aquisição no Posto de Turismo de Mesão Frio, pelo valor simbólico de 1 euro.

Descubra mais sobre o Passaporte Douro em: https://cimdouro.pt/2022/04/07/passaporte-douro-2/