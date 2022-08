Já é possível renovar o Cartão de Cidadão na Loja de Cidadão de Valpaços

Entre os muitos serviços disponíveis na Loja do Cidadão valpacense, situada na Av. Eng.º Luís de Castro Saraiva e com horário das 9h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, está a renovação do Cartão de Cidadão, desde que sejam cidadãos nacionais que tenham completado 25 anos de idade, titulares e possuidores de Cartão de Cidadão; o cartão de cidadão a renovar tenha sido emitido pelo prazo de 5 anos e solicitado até 30 de setembro de 2017; existência de dados biométricos validados no Cartão de Cidadão a renovar; a atualidade de todos os dados biométricos (Fotografia, Impressões Digitais e Altura).

Assim, nas renovações referidas, apenas podem ser alterados apelidos, morada e contatos. Desta forma, mantendo a segurança do documento de identificação, pretende-se contribuir para os objetivos de simplificação, desmaterialização dos processos na Administração Pública, otimização e valorização de recursos humanos e materiais, com incremento na qualidade do serviço público.

Pretende-se, assim, a existência de um complemento dos atuais balcões do IRN, neste caso do Registo Civil de Valpaços, descongestionando a pressão de atendimento e reduzindo os tempos médios de espera para atendimento.

De referir, ainda, que o Cartão de Cidadão tem de ser, depois, levantado no Registo Civil de Valpaços e pelo titular.