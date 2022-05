Já estão à venda os bilhetes para o Campeonato do Mundo de Rallycross em Montalegre

Já estão à venda os bilhetes para a prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross agendada para o fim de semana de 17 e 18 de setembro no Circuito Internacional de Montalegre. Recorde-se que o traçado barrosão recebe a nova era elétrica do Mundial e logo em formato de jornada dupla (double header), num programa que também inclui as duas categorias do Europeu de Rallycross (que mantêm carros a combustão): Euro RX1 (SuperCars) e Euro RX3 (Super 1600). O evento tem ação promocional, já esta semana, enquadrada na emblemática “Sexta 13”.

Montalegre, mais uma vez, no centro da história. Depois de ter albergado a primeira prova de sempre do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross, em 2014, o circuito barrosão também foi um dos palcos escolhidos pela FIA e pelo promotor do World RX para receber a nova categoria-rainha do Mundial, os RX1e, máquinas com dois motores elétricos – um em cada eixo – e potências de 500kw, equivalentes a 680cv. Os novos RX1e aceleram dos 0 aos 100 kmh em 1.6s, mais rápidos do que um Fórmula 1. O programa do fim de semana de 17 e 18 de Setembro promete ser o mais intenso de sempre em Montalegre, já que do cartaz também fazem parte os espetaculares SuperCars e Super 1600 do Campeonato da Europa FIA de Rallycross, que mantêm os motores de combustão interna. Estas duas categorias têm reunido cada vez mais inscritos e prometem trazer um plantel de luxo a Montalegre, num Europeu que arranca a 21 e 22 deste mês, na Hungria. Já o Mundial de Rallycross arranca na Suécia, no início de julho, com Montalegre a receber as rondas 7 e 8 do calendário.

Preço dos bilhetes inalterado

Os bilhetes para o World RX estão disponíveis online em montalegre.bol.pt e têm valores a partir de 25 euros, o que significa que não sofreram qualquer aumento para este ano, tal como acontece desde a edição de 2018. Até ao dia 11 de junho há ainda uma promoção de lançamento com 20% de desconto nos bilhetes de 2 dias. Novamente organizada pela Câmara Municipal de Montalegre e pelo Clube Automóvel de Vila Real, a prova do FIA World RX terá uma ação promocional já esta sexta-feira, no regresso da famosa “Sexta 13”, a maior festa de rua de Portugal, que promete voltar a atrair uma verdadeira multidão à vila barrosã.