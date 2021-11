Já estão nomeados os Enólogos UTAD Alumni Wine Collection 2022

Martta Reis Simões, Sandra Alves, Sofia Caldeira e Tiago Alves de Sousa são os enólogos formados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que, no próximo ano, vão criar os vinhos Alumni UTAD. A nomeação decorreu, ontem, no evento “A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine Collection 2021”, após a inauguração da “UTAD Wine Wall of Fame”.

“Os vinhos Alumni UTAD já atingiram um patamar de excelência que, a cada ano, é uma prova difícil de superar. Mas acredito que com muita arte, engenho e, sobretudo, sabedoria dos nossos Alumni, faremos melhor”, antecipa o reitor Emídio Gomes.

Também presente na “A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine Collection 2021”, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, destacou o contributo dos enólogos formados na UTAD para a melhoria da qualidade dos vinhos portugueses e para a projeção internacional do País.

A enóloga Martta Reis Simões foi escolhida por Maria Serpa Pimentel para apresentar, em 2022, o vinho tinto Alumni UTAD. Atualmente, Martta Reis Simões lidera a direção de enologia da Quinta da Alorna. Duplamente galardoada com o “Prémio Enólogo do Ano Vinhos do Tejo”, Martta Reis Simões foi também reconhecida como “Jovem Enólogo do Ano 2012”.

Por indicação de Sandra Gonçalves, caberá à enóloga Sandra Alves criar o vinho branco para a próxima edição dos Vinhos Alumni UTAD. Com mais de duas décadas de trabalho na Herdade do Esporão, Sandra Alves assumiu a direção de enologia.

A nomeação de Jorge Dias recaiu sobre a enóloga Sofia Caldeira, que ficará responsável por apresentar, no próximo ano, o espumante Alumni UTAD. Nascida no Funchal, Sofia Caldeira chegou ao mundo dos vinhos em 2008, ano em que passou a ser sócia da empresa Duarte Caldeira & Filhos – Seixal Wines.

O Vinho do Porto Alumni UTAD 2022 nascerá das mãos do enólogo Tiago Alves de Sousa, uma missão incumbida pelo enólogo Carlos Agrellos. Enólogo dos vinhos do Douro & Porto da família Alves de Sousa, Tiago Alves de Sousa foi distinguido com o prémio “Enólogo Nacional” em 2017 e com o “Prémio Enologia 2020 – Douro + Sustentável”. Atualmente é também docente no Mestrado Internacional Vintage da UTAD.

“A Prova dos Novos – UTAD Alumni Wine Collection 2021” incluiu ainda a inauguração da “UTAD Wine Wall of Fame”, um tributo arquitetónico à geração de enólogos Alumni UTAD, responsável por 13 criações vínicas. Trata-se de uma peça modular que simboliza o traço evolutivo da marca “Vinhos Alumni UTAD”.

UTAD, a única universidade com vinhos de autor

Nascida em 2016, a marca de vinhos de autor “Alumni UTAD” tem reunido conceituados enólogos de diferentes regiões vinícolas que, em comum, têm formação especializada obtida na UTAD.

O projeto começou com um convite a três ex-alunos para produzirem um vinho com a marca UTAD. Depois, esses alunos foram desafiados a “passar o testemunho” a outros ex-colegas e, assim, sucessivamente até esta quarta edição.

Os autores escolhidos para a primeira edição dos Vinhos Alumni foram Jorge Serôdio Borges (tinto), Jorge Moreira (branco) e a dupla Francisco Ferreira e Francisco Olazabal (Porto), que passaram o seu testemunho a Luís Duarte, Paulo Ruão e Manuel Lobo Vasconcelos, tendo ficado responsáveis pela produção dos vinhos “Alumni UTAD” para a edição de 2017. A produção dos Vinhos Alumni 2018 ficou a cargo dos enólogos António Luís Cerdeira (branco), Luís Cabral de Almeida (tinto) e João Brito e Cunha (Porto), que nomearam Maria Serpa Pimentel, Sandra Gonçalves e Carlos Agrellos, respetivamente. Estes enólogos apresentaram as suas produções a 18 de novembro, a que se juntou Jorge Dias com o seu espumante, naquela que foi a 4ª edição.