Já morreram quatro pessoas em 2021 em acidentes com tratores

Em apenas nove meses, já ocorreram 12 acidentes relacionados com tratores agrícolas

A GNR de Vila Real informou que, em 2021, na área de responsabilidade do Comando Territorial de Vila Real, já ocorreram 12 acidentes relacionados com tratores agrícolas. Destas 12 ocorrências resultaram um total de quatro mortos, dois feridos graves e seis feridos ligeiros.

A GNR recorda que, nos tratores agrícolas, é obrigatória a circulação com arco de segurança, conhecido como “Arco de Santo António”. Este arco deve estar erguido em posição de serviço (esta obrigatoriedade aplica-se aos tratores homologados com esta estrutura), bem como a utilização do cinto e demais dispositivos de segurança com que os veículos estejam equipados.

Refira-se que o último acidente, envolvendo tratores agrícolas, ocorreu em Chaves, na localidade de Paradela de Monforte, no dia 11 de outubro. Do acidente resultou a morte de um homem de 75 anos.