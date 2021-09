Automobilismo: Jacobo Senin bisou na Rampa de Boticas

Boticas foi palco no passado fim de semana, dias 18 e 19 de setembro, da Rampa de Boticas, sétima e última prova do Campeonato de Portugal de Montanha (CPM) JC Group.

O grande vencedor da reedição de 2021 da Rampa de Boticas foi o galego Jacobo Senin (Norma M20 FC), que repetiu a proeza do passado mês de maio, aquando da realização da primeira prova do CPM e também do Campeonato Europeu de Montanha em terras barrosãs.

Os restantes lugares do pódio absoluto foram conquistados por César Alonso (Osela PA 21JRB) e José Correia (Osella PA2000 EVO2-PA.30), respetivamente.

Luís Nunes (Ford Fiesta ST R5), piloto natural de Valpaços, triunfou na categoria Turismos, divisão Turismos 1, e sagrou-se tricampeão nacional.

Já o transmontano Joaquim Teixeira (Seat CUPRA TCR (SEQ)), que tem representado o Município de Boticas em várias competições, foi o vencedor da divisão Turismos 2.

Por sua vez, o piloto flaviense Luís Delgado (Ford Escort RS1600) triunfou no Campeonato de Clássicos de Montanha.

Seguindo o exemplo do irmão, Raúl Delgado (Honda Civic Type R) veio até Boticas para conquistar a Rampa Regional, deixando para trás os botiquenses Bruno Ponteira (Vauxhall Corsa VXR Turbo) e Sabino Pires (Renault Clio RS-F1).

A prova, organizada pelo Demoporto – Clube de Desporto Motorizados de Porto, com o apoio da Câmara Municipal de Boticas, contou com a presença de cerca de meia centena de pilotos que desfrutaram de dois dias repletos de muita adrenalina, naquela que foi a derradeira corrida da época 2021 do Nacional de Montanha.