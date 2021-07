Jerónimo de Sousa apresentou candidatos da CDU ao distrito de Vila Real

O Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, esteve em Vila Real, este fim de semana, para apresentar os candidatos da CDU ao distrito de Vila Real, “determinados em prosseguir o combate pelas suas terras, com honestidade, trabalho e competência”.

Na sua intervenção, Jerónimo de Sousa referiu que a luta do partido continua a prender-se com o “envolvimento efetivo das populações na definição das principais opções de política autárquica”, nomeadamente pelo direito a serviços públicos de qualidade, direito à educação e à cultura, direito à saúde, pela preservação do ambiente e do património natural e direito aos transportes.

Para o Secretário-geral do PCP, o projeto do partido distingue-se pela sua promoção do território que garante o desenvolvimento equilibrado do mesmo, salvaguardando a defesa do interesse público e a valorização das populações.

Além disso, Jerónimo de Sousa defendeu que o “poder local tem ainda por cumprir, no seu edifício constitucional, a criação de regiões administrativas sucessivamente adiada pelas mãos do PS, PSD e CDS, negando ao país o instrumento capaz de contribuir, não só para conferir legitimidade democrática para o desenvolvimento e a coesão territorial, para o aproveitamento de potencialidades e recursos naturais, como também para a modernização e organização de uma administração pública ao serviço das populações”.

Para o Secretário-geral do PCP, “o chamado processo de democratização das CCDR, que uniu PS e PSD, não é mais do que uma manobra para iludir e justificar a ausência da regionalização, garantindo a perpetuação de políticas centralistas”.

Jerónimo de Sousa destacou, ainda, que “o país não precisa de mais adiamentos da regionalização, precisa de, sem hesitações, concretizar a regionalização como fator de coesão e desenvolvimento do país capaz de aproveitar as riquezas e potencialidades de cada região”.

Cláudia Richard