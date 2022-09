JMJ Lisboa 2023: símbolos já peregrinam na Diocese de Vila Real

Com grande alegria a Diocese de Vila Real recebeu os símbolos na Ponte de Rebordelo

Após a passagem pela diocese de Bragança-Miranda, a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora Salus Populi Romani iniciaram a sua peregrinação pelos arciprestados da Diocese de Vila Real.

A passagem dos símbolos da diocese de Bragança-Miranda para Vil Real foi feita na ponte de Rebordelo, no concelho de Valpaços, sendo levada numa peregrinação de fé pela estrada Nacional 103 com o Grupo de Motards de Chaves até ao Km 0 da estrada nacional 2, em Chaves. Durante o percurso, várias foram as comunidades que esperavam a passagem dos símbolos na estrada com flores que lançaram sobre a carrinha que transporta os símbolos da JMJ Lisboa 2023.

Na chegada ao km 0 da N2 os símbolos foram recebidos pelo Grupo de Gaiteiros da escola de música de Chaves, por jovens e muitos adultos que levaram a cruz peregrina e o ícone de Nossa Senhora até à praça de Camões nos seus braços, atravessando a Ponte Romana e o centro histórico da cidade de Chaves.

Uma peregrinação cheia de jovialidade pelas ruas de Chaves, juntando muitos peregrinos na Praça de Camões

Na receção, presidida pelo nosso Bispo D. António Azevedo, vários foram os momentos de canto, oração e saudação aos símbolos feitos por todos aqueles que estavam no local da celebração. D. António considerou este dia o “início do caminho até Lisboa 2023 para o grande encontro com o papa Francisco”.

Durante este mês de setembro, os símbolos estarão a percorrer as ruas da nossa Diocese, começando no arciprestado do Alto Tâmega entre os dias 4 e 9 e seguindo depois para o arciprestado da Terra Fria entre os dias 9 e 12 de setembro.

Desta forma, seguiremos juntos na caminhada, tal como “Maria levantou-se e partiu apressadamente”!

Comité Organizador Diocesano – COD Vila Real