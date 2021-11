Joana Espadinha sobe ao palco do Centro Cultural no próximo sábado em Chaves

Os grandes nomes da música portuguesa estão de volta a Chaves. Joana Espadinha sobe ao palco do Auditório do Centro Cultural, no próximo dia 6 de novembro (sábado), para uma noite que será marcada pelo seu mais recente trabalho, “Ninguém nos vai tirar o Sol”, sempre com paragem obrigatória por todos os seus outros discos.

“Ninguém nos vai tirar o sol” foi escrita e gravada durante o primeiro período de confinamento, segundo a cantora, uma canção doce que a ajudou a lidar com a incerteza dos tempos que se viviam, mas também marcada pela descoberta da maternidade.

A iniciativa é organizada pela INDIEROR, em parceria com o Município e apoio técnico FAI. Os bilhetes têm um custo de 6€. Mais informações em indieror.pt.