Joana Magalhães Ferreira é a cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Vila Real

Joana Magalhães Ferreira é a cabeça de lista da Iniciativa Liberal (IL) por Vila Real. O partido, com assento na Assembleia da República, apresentou os candidatos às próximas Eleições Legislativas na VI Convenção, que decorreu este fim de semana em Lisboa.

A cabeça de lista é atualmente médica do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. É coordenadora do núcleo de malformações vasculares e ainda doutoranda pela Escola de Medicina Universidade do Minho.

Além de Joana Magalhães Ferreira, fazem ainda parte da lista João Paulo Guedes, Luís Filipe Pimentel, Maria João Cabral e Pedro Ermida Ferreira.

Durante a apresentação das listas às próximas eleições, o líder do partido, Cotrim de Figueiredo, traçou o perfil dos candidatos a deputados, sublinhando que têm que aliar “competência política”, “competência técnica” e “capacidade de oratória”.

Para janeiro, os liberais definiram como objetivo mínimo alcançar 4,5% dos votos e eleger cinco deputados. Mas o grupo parlamentar poderá oscilar entre os “três e os sete deputados”, com maiores possibilidades de eleger nos distritos de Lisboa e Porto, mas também em Braga, Setúbal e Aveiro.