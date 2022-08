João Andrade e Vítor Ribeiro vencem no Rali Município de Mesão Frio

A 11.ª edição do Rali de Mesão Frio consagrou as duplas João Andrade / Sérgio Paiva (Peugeot 208 R2) no Campeonato Start Norte de Ralis, e Vítor Ribeiro / Jorge Henriques (Citroën DS3 R5) na Prova-Extra. Um fim de semana para mais tarde recordar nas Portas do Douro.

A festa dos ralis regressou ao Alto Douro Vinhateiro. A 11.ª edição do Rali de Mesão Frio voltou a confirmar a beleza e popularidade dos troços durienses, reforçando a parceria entre o Clube Automóvel da Régua e o Município de Mesão Frio. E que melhor palco do que as classificativas de asfalto traçadas em pleno cenário Património Mundial da Humanidade?

Mais de 60 equipas disputaram a prova pontuável para o Campeonato Start Norte de Ralis, Desafio Kumho Portugal, Troféu Team Baia e para uma Prova-Extra. Tudo começou no sábado à noite, com uma classificativa noturna em Santo André, onde Emanuel Figueiredo e Ricardo Pinto foram os mais rápidos do Campeonato Start, com o Peugeot 208 R2. Na Prova-Extra, Tiago Almeida e Bruno Carvalho começaram da melhor forma ao volante do Mitsubishi Mirage Proto, com o piloto do Marco de Canaveses a tentar chegar à terceira vitória em Mesão Frio.

Um dos pontos altos do fim de semana foi a já famosa Festa Branca, na noite de sábado, que levou milhares de pessoas à Praia Fluvial do Rio Teixeira. Com música ao vivo e animação pela noite dentro, o primeiro dia do rali fechou em beleza.

No domingo, mais sete classificativas que completaram o percurso de 58,8 quilómetros cronometrados e que passou pelas cinco freguesias de Mesão Frio: Barqueiros, Cidadelhe, Vila Marim, Mesão Frio – Santo André e Oliveira. A discutir o título no Campeonato Start Norte, o jovem João Andrade impôs a sua rapidez, no Peugeot 208 R2 navegado pelo experiente Sérgio Paiva. O piloto de Santo Tirso passou para a frente na terceira classificativa e depois confirmou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Start Norte.

Na estreia absoluta com o Peugeot, Emanuel Figueiredo voltou a mostrar o seu talento e terminou no 2.º lugar, acompanhado por Ricardo Pinto. O pódio ficou completo com José Adriano Costa e o navegador José Janela, no espetacular Nissan Micra Kit-Car.

Com apenas 23 anos, Gonçalo Henriques deu excelentes indicações na estreia com o Renault Clio Rally 5, navegado por Tomás Branco, levando o carro francês ao 4.º lugar da geral e à vitória no Desafio Kumho Portugal. O top 5 da geral ficou para o popular Honda Civic de João Gonçalves e Rui Araújo, que garantiram os pontos do 3.º lugar para o Campeonato Start Norte, mantendo em aberto a luta pelo título. As duplas femininas voltaram a estar muito bem representadas no Rali de Mesão frio, com Cristina Silva e Sofia Mouta a levarem o Ford Fiesta à vitória na Taça das Senhoras, na frente de Ana Cristina Pereira e Helena Maia (Peugeot 106 GTi) e Diana Soares e Diana Rodrigues (Peugeot 206).

Na Prova-Extra, um toque acabou por afastar o Mirage Proto de Tiago Almeida e Bruno Carvalho. Vítor Ribeiro, que fazia a sua estreia nos troços de Mesão Frio com o Citroën DS3 R5, ganhou a competição, acompanhado pelo vimaranense Jorge Henriques, que assim repetiu o triunfo na prova do Clube Automóvel da Régua. Marco Oliveira e Ricardo Sousa estrearam-se com um Peugeot 208 N5 e garantiram o 2.º lugar da Prova-Extra, na frente de Victor Lopes e Luís Boiça, no Lancia Delta Integrale com as famosas cores da Martini Racing.

Pelo 11.º ano consecutivo, o Clube Automóvel da Régua e o Município de Mesão Frio voltaram a levar as emoções dos ralis aos inesquecíveis cenários do Douro.