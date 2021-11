João Correia alcança o 3º lugar no Campeonato Nacional e Veteranos em Judo

A Câmara Municipal de Chaves, através de uma publicação nas redes sociais, congratulou o flaviense João Correia, por ter subido ao pódio com o terceiro lugar, no Campeonato Nacional de Judo, em prova disputada no passado fim de semana no Pavilhão do Colégio Imaculada Conceição em Coimbra.

O atleta do Grupo Desportivo de Chaves, que competiu na categoria -66Kg de Veteranos 66Kg, conseguiu a primeira medalha de um flaviense numa prova nacional, entre os mais de 190 participantes oriundos de todo o país.

Fonte: CM Chaves