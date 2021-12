João Cotrim Figueiredo em campanha em Bragança e Vila Real

A Iniciativa Liberal (IL) irá realizar várias acções de campanha no dia 28 de Dezembro, amanhã, em Bragança e Vila Real, que vão contar com a participação do presidente do partido, João Cotrim Figueiredo.

Amanhã, dia 28 de Dezembro, João Cotrim Figueiredo irá visitar, às 11h00, o Instituto Politécnico de Bragança (IPB) com Orlando Rodrigues. O IPB é a instituição em Portugal com mais cursos sem qualquer aluno colocado na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). Após a visita, por volta das 12h30, decorre um almoço com membros e simpatizantes da Iniciativa Liberal no restaurante Dona Florinda.

Às 14h00 João Cotrim Figueiredo irá visitar a APIMONTE- Empresa no Parque Natural de Montesinho, um dos maiores apicultores da região, com objectivo de conhecer as dificuldades de ser empreendedor no interior de Portugal.

Em Vila Real está agendada uma visita, às 16h45, à NERVIR – Associação Empresarial, uma referência no distrito de Vila Real, e uma reunião com o presidente da associação, José Magalhães Correia. O partido pretende com esta visita conhecer com mais detalhe as dificuldades do associativismo no interior do país, bem como os problemas do tecido empresarial transmontano.

O partido Iniciativa Liberal estreou-se nas suas primeiras Eleições Legislativas em 2019 com a eleição de um deputado para Assembleia da República. Tal como aconteceu em 2019, a Iniciativa Liberal irá apresentar listas em todos os círculos eleitorais, mostrando-se como um verdadeiro partido nacional.