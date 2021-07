João Farinha apresenta “Solto” no dia 17 de Julho em Mondim de Basto

Depois do magnífico concerto do passado dia 5 de Julho de 2021, no âmbito das Festas da Cidade de Coimbra 2021, em que João Farinha contou com a participação de Elisa (Vencedora do Festival da Canção 2020), Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia) e José Rebola (Anaquim), o músico conimbricence ruma ao Norte para mostrar o seu mais recente disco “SOLTO” no próximo dia 17 de Julho às 22h00 num espaço ao ar livre do auditório municipal de Mondim de Basto.



Para além da voz de João Farinha, Hugo Gamboias estará na guitarra portuguesa, Diogo Passos na guitarra clássica e Ricardo Mingatos na percussão.



Durante o verão, João Farinha continua a sua agenda com o grupo Fado Ao Centro onde realizará concertos em Penacova a 16 de Julho, São Pedro do Sul a 24 de Julho, Sever do Vouga a 31 de Julho, Penela a 6 de Agosto, Coimbra a 8 de Agosto, Pedrógão Pequeno a 13 de Agosto, Janeiro de Cima a 20 de Agosto e terminará o mês de Agosto com uma digressão à Roménia para integrar o festival internacional de música de Sibiu, regressando assim ao estrangeiro, depois de um interregno de mais de um ano e meio, motivado pela pandemia da Covid-19.