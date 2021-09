João Noronha (PS) reeleito presidente da Câmara de Ribeira de Pena

João Noronha, candidato do Partido Socialista (PS) às Eleições Autárquicas 2021, realizadas dia 26 de setembro, foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena para um segundo mandato. O PS elegeu três vereadores, contra dois do PSD/CDS-PP.

O PS conseguiu 54,96 % da votação, com 2.966 votos, seguido da coligação PSD/CDS-PP, de Carlos Alberto Carvalho, com 40,91 % e 2.208 votos. O Chega foi o terceiro partido mais votado, com 1,04 % e 54 votos. Em último ficou a CDU, com 0,46 % e 25 votos.