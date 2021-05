Jogos eliminatórios do Projeto Centurium Escola Secundária São Pedro

Na semana passada iniciaram-se os jogos eliminatórios do Projeto Centurium entre alunos dos vários níveis de ensino na escola para disputar, em breve, o XII Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro entre as escolas envolvidas do concelho.

Os alunos revelaram muito entusiasmo, alguma angústia, muita concentração, espírito de competição e camaradagem. Os quartos de final ocorreram dia 25 de maio e contaram com a participação dos 43 alunos apurados nas suas turmas. Os vencedores encontraram-se na final, no dia 27 de maio.

Foram então apurados os alunos que irão disputar o Torneio em breve: Guilherme Monteiro, Gonçalo Correia, João Azevedo, Luís Silva do 3º ciclo do ensino básico e Pedro Matos, Laura Campos, Francisco Silva, Tiago Martins em representação do ensino secundário.

A equipa responsável pelo Projeto na Escola está muito orgulhosa dos nossos alunos pois revelaram, acima de tudo, muito companheirismo. Em breve Professores e Encarregados de Educação irão, também eles, disputar o Torneio.

A Coordenadora do Projeto Centurium na Escola Secundária São Pedro.

Beatriz Morais.