Jorge Braz distinguido como Embaixador do Alto Tâmega

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) homenageou, hoje, dia 26 de abril, Jorge Braz, Selecionador Nacional de Futsal, campeão do mundo e duas vezes campeão da Europa, no âmbito da rede de Embaixadores do Alto Tâmega.

A cerimónia teve lugar no Posto de Turismo do Alto Tâmega, em Chaves, no âmbito da rede de embaixadores do Alto Tâmega criada pela CIMAT e, na qual, Jorge Braz foi o primeiro a receber tal distinção.

Amílcar Castro Almeida, Presidente da CIMAT e também Presidente do Município de Valpaços, após o seu discurso de homenagem a Jorge Braz, entregou a distinção ao Selecionador Nacional de Futsal juntamente com os restantes autarcas dos Municípios do Alto Tâmega (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar).