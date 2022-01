Jorge Braz eleito Melhor Selecionador do Mundo de Futsal

No ano em que Portugal conquistou um inédito título mundial, o portal Futsal Planet elegeu a Seleção Nacional de Futsal como a melhor do Mundo de 2021 e Jorge Braz como melhor selecionador.

O Município de Valpaços já felicitou Jorge Braz pela quarta eleição consecutiva, um orgulho para todos os valpacenses.

Esta tarde, Jorge Braz orienta uma vez mais a equipa das Quinas na estreia do Europeu2022 de Futsal.

O selecionador português de futsal admitiu ser legítimo ‘tocar o céu’ novamente no campeonato da Europa de 2022, procurando repetir os feitos do Europeu2018 e do Mundial2021 e honrar o ditado popular ‘não há duas sem três’.