Jorge Braz: “receber o Honoris Causa pela UTAD é uma enorme honra e um sentimento de gratidão imenso”

O Selecionador Nacional de Futsal Masculino, Jorge Braz, vai ser distinguido, a 18 de outubro, com o Doutoramento Honoris Causa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), numa cerimónia que terá lugar na Aula Magna e que contará com a presença de várias personalidades ligadas ao desporto.

“Receber o Doutoramento Honoris Causa pela UTAD representa uma enorme honra e um sentimento de gratidão imenso. A UTAD e a região ‘detrás das pedras’, como orgulhosamente apelido, foram decisivos no meu percurso profissional e humano”, afirma Jorge Braz.

Bicampeão europeu, campeão mundial da modalidade, e, mais recentemente, vencedor da primeira edição da Finalíssima Intercontinental, Jorge Braz é uma marca do desporto português. Além do reconhecimento do percurso profissional, a atribuição deste grau académico é, também, uma forma de gratidão pelo trabalho que Jorge Braz fez ao serviço da AAUTAD, tendo conquistado o campeonato universitário de futsal masculino na temporada 2001/02.

“É, por isso, um orgulho para mim, enquanto reitor da UTAD, que Jorge Braz possa juntar este título Honoris Causa ao seu palmarés”, sublinha Emídio Gomes.

Na cerimónia de Doutoramento Honoris Causa, Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, será o padrinho do homenageado, cujo percurso profissional será elogiado por Tiago Brandão Rodrigues, antigo Ministro da Educação e agora deputado na Assembleia da República.